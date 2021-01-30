الابيض: إذا لم يتم التعامل مع المخاوف من اللقاح فسوف تعرقل حملة التطعيم

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اعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي في سلسلة تغريدات له عبر "تويتر" ان "اللقاح على وشك الوصول، ونحتاج إلى توزيعه وتلقيح المجتمع بسرعة إذا أردنا أن نبقي طفرات الكورونا خلفنا. ما هو موقف العامة من تلقي اللقاح؟ في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أجرينا استطلاعًا للعاملين لمعرفة آراءهم. كانت نتائج الاستبيان مفيدة و مثيرة للانتباه".

وقال الابيض: "كان معظم المشاركين (٧٣٦) من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وقال ١٢٪ فقط إنهم سيرفضون اخذ اللقاح. لكن ٣٩٪ فقط قالوا إنهم سيقبلون و ٤٩٪ من المشاركين لم يقرروا بعد. هذا على الرغم من أن ٧٩٪ من المشاركين يعملون مباشرة في تماس مع مرضى الكورونا."

وتابع: "الأهم من ذلك، قال ٥٥٪ أنه ليس لديهم معلومات كافية عن اللقاح. المصدر الرئيسي للمعلومات بالنسبة لمعظم المشاركين (٦٤٪) كان الإعلام. وكان مصدر القلق الرئيسي هو حدوث آثار جانبية (٨١٪)، ويعتقد الكثير منهم (٨٤٪) أن الأشخاص الغير معرضين لخطر العدوى الشديدة بالكورونا يمكنهم الانتظار".

واضاف: "كل هذا يؤدي إلى استنتاج وحيد: إذا كان لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية مخاوف بشأن اللقاح، فما بال العامة. إذا لم يتم التعامل مع هذه المخاوف، فسوف تعرقل حملة التطعيم. هناك حاجة ماسة إلى حملات توعية عامة متواصلة، و ان تبدأ في اسرع وقت ممكن.".

وختم: "في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، سوف تنطلق يوم الاثنين حملة توعية مركزة لجميع العاملين حول لقاح الكورونا، مركزة على اجابة التساؤلات و مكامن القلق التي ا'هرها الاستبيان، كما سنطلق موقعا و حملة على وسائل التواصل بهدف زيادة الوعي عند العامة. لا صحة من غير وعي صحي سليم."