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"عواصف رعدية ورياح شديدة"... اليكم طقس نهاية الاسبوع!

30
JANUARY
2021
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 توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا، مع إرتفاع درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 75 كلم/س بخاصة شمالا. في الفترة الصباحية يرتفع موج البحر 4 أمتار، وتتساقط الثلوج على إرتفاع 1400 متر وما فوق. كما نحذر من تساقط اللوحات الاعلانية والأشجار على الطرق. تخف حدة الأمطار بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجا. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس ماطر وعاصف أحيانا ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم غد الأحد حيث ينحسر تدريجا.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطار أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع انفراجات واسعة نهارا وثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق. تشتد سرعة الرياح اعتبارا من المساء لتلامس ليلا 90كلم/س بخاصة شمالا ويرتفع موج البحر 4 أمتار. كما نحذر من تساقط اللوحات الاعلانية والأشجار على الطرق، يتحول الطقس خلال ليل السبت/ الأحد الى غائم مع أمطار غزيرة وبرق ورعد. الأحد: غائم مع إرتفاع درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 75 كلم/س بخاصة شمالا في الفترة الصباحية ترفع موج البحر 4 أمتار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. كما نحذر من تساقط اللوحات الاعلانية والأشجار على الطرق. تخف حدة الأمطار بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجا. الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع إرتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة التي تلامس معدلاتها المعتادة ورياح ناشطة أحيانا. الثلاثاء: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع ورياح ناشطة أحيانا. 

- درجات الحرارة المتوقعةك على الساحل من 9 الى 18 درجة. فوق الجبال من 2 الى 9 درجات. في الداخل من 3 الى 11 درجة. 

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 20 و 45 كلم/س، تشتد مساء وخلال الليل لتقارب 90 كلم/س خاصة شمال البلاد.

- الانقشاع: متوسط الى سيىء أحيانا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و90 %. 

- حال البحر: مائج الى هائج وهائج جدا. حرارة سطح الماء: 19°م. 

- الضغط الجوي: 1014 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق. 

- ساعة شروق الشمس: 06,37 ساعة غروب الشمس: 06,17 

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