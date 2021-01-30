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بعد الاتهام بتقاعس مناقشة خطة ترشيد الدعم... فريد البستاني يرد

30
JANUARY
2021
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صدر عن رئيس لجنة الاقتصاد النائب الدكتور فريد البستاني البيان التالي :
رداً على بعض المزاعم حول تقاعس المجلس النيابي من مناقشة خطة ترشيد الدعم يهمنا أن نؤكد ما يلي تبياناً للحقيقة.

١ - إننا كلجنة إقتصاد وتجارة وصناعة وتخطيط جديدة استلمنا توصيات الحكومة الاقتصادية في شهر كانون الاول وانكبينا على دراستها فورا وأصدرنا عدة توصيات على السلطة التنفيذية اي الحكومة القيام بها حتى لو كانت في فترة تصريف الأعمال، أهمها:
- الإسراع في إصدار البطاقة التموينية للأسر الأكثر حاجة.
-ترشيد وتوجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة، وذلك كي لا يذهب الدعم لجيوب الأغنياء والميسورين من جهة وإلى غير اللبنانيين والتهريب من جهة ثانية.

٢- يهم اللجنة أن تؤكد أن السادة النواب ليسوا السلطة التنفيذية التي تصدر القرارات بل إنهم سلطة تشريعية ورقابية، وأنه ينبغي على الحكومة تحمل مسؤولياتها، وإذا كان لا بد من إرسال مشاريع قوانين إلى المجلس النيابي في كل ما له علاقة بدعم المواطنين، فإننا على استعداد لمناقشتها والتعاطي معها بإيجابية وبسرعة قصوى.

٣- إن تشكيل حكومة قوية فاعلة هو الممر الإلزامي للخروج من الأزمة التي نتخبط فيها.
وفي النهاية نحن ندعو وسائل الإعلام كافة إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها منعاً للوقوع في التأويلات والاستنتاجات الخاطئة ونحن دائماً بتصرف كل الإعلاميين.

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