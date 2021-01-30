دياب أعطى توجيهاته للكشف على الأضرار في طرابلس ومساعدات غذائية لأكثر من 50 ألف عائلة!

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اتصل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بمفتي طرابلس والشمال سماحة الشيخ محمد إمام، وأكد له أن أعمال الشغب التي حصلت في طرابلس، والاعتداءات على سراي طرابلس والمحكمة الشرعية والبلدية، هي اعتداء على الدولة وهيبتها، ولن تمرّ دون محاسبة.



كما أجرى اتصالًا برئيس بلدية طرابلس رياض يمق، مشدّداً أن أحدًا لن يستطيع طمس تراث طرابلس، وأكد أنه طلب فتح تحقيق شفاف في أسباب وخلفيات ما حصل في المدينة الملتزمة بالدولة ومؤسساتها والصامدة بالرغم من الإهمال المزمن لها ولمشاريعها الإنمائية.

وأبلغ دياب الشيخ إمام ويمق أنه أعطى توجيهاته للهيئة العليا للإغاثة للكشف عاجلاً على الأضرار والعمل سريعًا على إزالة آثارها وترميم مبنى البلدية من الدولة أو عبر مانحين.

كما ستؤمّن مساعدات غذائية لأكثر من 50 ألف عائلة في هذه الظروف الصعبة، فضلًا عن مساعدات أخرى سريعة، بحسب السراي الحكومي.

