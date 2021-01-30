living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عصابة نفذت أكثر من 44 عملية سرقة سيارة... في قبضة شعبة المعلومات

30
JANUARY
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لكشف عصابات سرقة السيارات وتوقيف أفرادها، والحدّ من هذه العمليات على مختلف الأراضي اللبنانية.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت القطعات المختصة في الشعبة من تحديد هوية أفراد إحدى العصابات، ومن بينهم: 

  • ن. س. (مواليد عام ۱۹۷۱، لبناني)
  • ع. ش. (مواليد عام ۹۷۳، لبناني) 

وهما من أصحاب السوابق بجرائم السرقة، ويصنّفان من الأشخاص الخطرين، فهما مسلّحَين بصورة دائمة. 

بتاريخ 2021-1-28، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوة خاصة من الشعبة كمينًا محكمًا في بلدة المنية – الشمال، حال دون إمكانية استخدامهما سلاحَيهما أو فرارهما، وتمكنت القوّة من توقيفهما على متن سيارة نوع BMW، على الرغم من محاولتهما مقاومتها، بحيث حاول أحدهما شهر مسدسه الحربي.

بتفتيشهما والسّيّارة، تمّ ضبط أدوات تُستخدم في عمليات سرقة السيارات، وكميّة من حشيشة الكيف وحبوب مخدّرة (كبتاغون)، ومبلغ مالي.

 بالتحقيق معهما، اعترفا بتشكيلهما عصابة لسرقة السيارات -بالاشتراك مع آخرين- وانهما نفّذا ما يفوق /44/ عملية سرقة سيارة من نوع مرسيدس، هوندا أكورد ، بيك أب ، "کیا ریو" و"كيا سيراتو"، وذلك من مناطق: دير عمار، ضهر العين، الزاهرية، الميناء، بلّونة، جونية، عمشيت، وأنهما كانا يقومان بتصريف السيارات المسروقة، أمّا من خلال تفكيكها وبيعها قطعاً مستعملة، أو عبر تهريبها إلى داخل الأراضي السورية.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout