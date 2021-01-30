أسرار الصحف ليوم السبت 30 كانون الثاني 2021

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البناء

خفايا

قال مصدر أمني إن مشكلة الجيش والقوى الأمنية إذا قاموا بفرض الأمن أمام هجمات تتعرّض لها المؤسسات يتعرّضون للوم القيادات السياسية تكسباً لرضا المهاجمين تحت شعارات شعبويّة، وإذا تصرفوا بتساهل تقوم القيادات بتحميلهم مسؤولية التخريب، بينما لا تقوم هذه القيادات بواجبها لضبط الشارع وامتصاص غضبه واحتواء أزماته.

كواليس

قالت مصادر إعلامية أميركية إن تعيين فريق الرئيس جو بايدن الخاص بسورية سيكشف التوجّهات الحقيقيّة نحو روسيا وتركيا وإيران من جهة والسعودية و«إسرائيل» من جهة مقابلة. ورأت بكلام السفير السابق روبرت فورد الداعي لتفويض روسيا والانسحاب محاولة لتقديم أوراق اعتماد.

اللواء

همس

جرت اتصالات عاجلة مع مسؤول كبير، للتخفيف من لهجة بيان ليلي، نوعي، قياساً على بيانات سابقة، تميزت بالتهدئة، والابتعاد عن الحساسيات!

غمز

تواجه مجموعات الحراك خلافات، لا تسمح لها بإطلاق تحركات شبيهة بتحركات 17ت1، مع اندلاع الانتفاضة، قبل أكثر من سنة!

لغز

استبعد مصدر مطلع تمكّن الفريق الحكم من النيل من موظف مالي رفيع، لاعتبارات شخصية وحمائية، تتجاوز المعادلة الداخلية، وتعقيداتها!

الجمهورية

يؤكد قياديون في حزب معارض فاعل رفض رئيس الحزب الانضمام إلى أي جبهة لان البلد ضعيف ومفلس ولا يتحمل جبهات في ظل خريطة المنطقة.

يقوم وزير في حكومة تصريف الاعمال بمراقبة رجال أعمال يتلطون بأعمال خيرية فيما هم يمارسون الاحتكار ورفع الاسعار.

في معرض تقييمه للسياسة الاميركية تجاه لبنان قال أحد العائدين حديثا من واشنطن لمسؤول كبير: اذا فكر جو بايدن يحكي من جديد عن لبنان، مش رح يحكي قبل ٦ أشهر.