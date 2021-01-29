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مصطفى حمدان: الليلة الماضية كنا ننظر الى بلدنا كيف يحترق بين أيدينا

29
JANUARY
2021
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كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:


طبقة سياسية معفنة ومهترية وبلا اخلاق وقيم وطنية.
مستزلمين للخارج، أصفاراً مضروبين بأصفارٍ لينتجوا صفراً وعاراً في إدارة البلد ..
أذلاء شعارهم"مين ما تزوج أمه بعيطله يا عمي" ..
‏الليلة الماضية كنا ننظر بلدنا كيف يحترق بين أيدينا، وشعر أهلنا جميعاً بأنهم على كفّ عفريت بين الأرض والسماء ..
وكانوا هؤلاء الجبناء جميعاً ملتزمين الصمت بالعين ألسنتهم ..
‏اليوم فلتوا مزايدات مذهبية وطائفية بمعايير انتخابية فارغة ..
‏كاذبون أصبحوا كلهم يحبون اهل طرابلس، وجميعهم ربحوهم جميلة بإنماء وهمي لاستخدامهم في معاركهم الداخلية البائدة ..
وطننا بوجودكم بخطر كبير، فِلّوا ..

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