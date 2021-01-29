مصطفى حمدان: الليلة الماضية كنا ننظر الى بلدنا كيف يحترق بين أيدينا

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كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:
طبقة سياسية معفنة ومهترية وبلا اخلاق وقيم وطنية.
مستزلمين للخارج، أصفاراً مضروبين بأصفارٍ لينتجوا صفراً وعاراً في إدارة البلد ..
أذلاء شعارهم"مين ما تزوج أمه بعيطله يا عمي" ..
الليلة الماضية كنا ننظر بلدنا كيف يحترق بين أيدينا، وشعر أهلنا جميعاً بأنهم على كفّ عفريت بين الأرض والسماء ..
وكانوا هؤلاء الجبناء جميعاً ملتزمين الصمت بالعين ألسنتهم ..
اليوم فلتوا مزايدات مذهبية وطائفية بمعايير انتخابية فارغة ..
كاذبون أصبحوا كلهم يحبون اهل طرابلس، وجميعهم ربحوهم جميلة بإنماء وهمي لاستخدامهم في معاركهم الداخلية البائدة ..
وطننا بوجودكم بخطر كبير، فِلّوا ..