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سلسلة إجتماعات إفتراضية للجنة الإقتصاد: تشكيل الحكومة هو الممر الإلزامي للإنقاذ

29
JANUARY
2021
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بعد سلسلة إجتماعات إفتراضية للجنة الإقتصاد برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني والمقرّر النائب الدكتور علي بزّي وأعضاء اللجنة وبعد الإطلاع ونقاش تصوّر الوزارات المعنية بترشيد الدعم مع الوزراء المختصين قرّرت بالإجماع إصدار التوصيات التالية:

 

١ - إن تشكيل الحكومة هو الممر الإلزامي للإنقاذ ، وبالتالي إن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب خطة حكومية ومواكبة تشريعية ومسؤولية وطنية تضع البلاد على سكّة المعالجات والحلول.

 

٢- رفض الوزراء المختصون بعد جلسات عدة معهم إرسال مشروع قانون حول الدعم الى مجلس النواب بذريعة ان هذا الموضوع خارج إختصاص الحكومة المستقيلة.


٣- ترى اللجنة أن التعاطي مع هذا الملف يجب أن يتم على أساس أنه جزء من السياسة الإجتماعية المستدامة التي تحدد السياسة الاقتصادية والمالية للبلد


.
٤- تؤكّد اللجنة على إعادة التوجيه الصحيح للدعم بحيث يتّجه لدعم المواطن مباشرةً وليس للسلعة.

 

٥- إن ربط القطاعات الإنتاجية بالدعم الإجتماعي يشكّل خارطة الطريق نحو العدالة والإستقرار والنمو، وعلى الجميع تحمّل المسؤولية في هذا الإطار.

 

٦ - أبقت لجنة الإقتصاد إجتماعاتها مفتوحة لمناقشة الأوضاع الراهنة على كافة المستويات الرسمية والشعبية، وستضع ما توصّلت اليه من أفكار ونقاشات وحلول بتصرّف رئاسة مجلس النواب.

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