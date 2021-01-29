درغام وطرابلسي ناقشا أمورا تربوية مع المجذوب: للمحافظة على كامل حقوق المتعاقدين

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ناقش عضوا تكتل "لبنان القوي" النائبان أسعد درغام وادغار طرابلسي عددا من الملفات التربوية خلال زيارة قاما بها لوزير التربية طارق المجذوب، وقد جرى التطرق كبند أساسي لموضوع المتعاقدين والمستعان بهم، حيث تم التأكيد على أهمية المحافظة على العقود الموقعة معهم، والمطالبة بضرورة إنصافهم وإنهاء هذا الملف عبر تأمين حقوقهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نشهدها.



وجرى التأكيد على القرار الذي أصدرته الوزارة خلال العام الدراسي بالمحافظة على كامل عقودهم التي أقرت عبر البرامج المعدة لهم منذ بداية العام الدراسي. كما تم التطرق لضرورة العودة الآمنة وتأمين اللقاح ضد وباء كورونا للأساتذة إن كان عبر وزارة الصحة ولجنة اللقاح التي يرأسها الدكتور البزري أو عبر الوزارة مباشرة والجهات الدولية المانحة.