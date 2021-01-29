living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الجمهورية استقبل سفير الامارارات العربية المتحدة في زيارة وداعية ومنحه وسام الأرز الوطني

29
JANUARY
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
السفير الشامسي: سأعمل في أي موقع من اجل تطوير العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين
 
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ظهر اليوم في قصر بعبدا سفير دولة الامارات العربية المتحدة في لبنان الدكتور حمد سعيد الشامسي، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان، وانتقاله الى القاهرة. 
 
وخلال اللقاء، اعرب الرئيس عون عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الشامسي  خلال وجوده في لبنان لتعزيز العلاقات اللبنانية-الاماراتية وتطويرها في المجالات كافة. وتقديرا لذلك منحه الرئيس عون وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.
 
بدوره، شكر السفير الشامسي الرئيس عون على منحه الوسام، منوها بالتعاون الذي لقيه من المسؤولين اللبنانيين كافة خلال عمله الدبلوماسي في لبنان، الذي امتد على مدى ست سنوات. وقال انه سيظل يعمل في أي موقع يحل فيه من اجل تطوير العلاقات اللبنانية-الاماراتية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والاماراتي الشقيقين. 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout