آخر مستجدات التحقيق بانفجار المرفأ ... هذا ما كشفه خطيب سحر فارس

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تحدث الشاب جيلبير القرعان خطيب الشهيدة في انفجار مرفأ بيروت سحر فارس عبر شاشة الـ LBC ساردا ما حصل بين أهل شهداء انفجار مرفأ بيروت وبين قاضي التحقيق فادي صوان خلال الاجتماعات الاخيرة.

وقال: "القاضي صوان أكد لنا أنه سيوفي بوعده من ناحية معرفة من قتل الشهداء ومن جاء بالنيترات إلى بيروت ومن قام على تزوير الاوراق كما وسيحقق أيضاً مع أصحاب الشاحنات الذين نقلوا النيترات إلى المرفأ.

وشدد القرعان على أنه "يريد معرفة من أدخل النيترات إلى لبنان ومن كان على علم بها منذ سنة 2013".

أما عن المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وعن التحقيق معه في قضية المرفأ، فاعتبر القرعان أن اللواء صليبا يجب أن يكافأ ولا أن يخضع للتحقيق".

وأضاف: "شهداء المرفأ استشهدوا بأبشع وأفظع الطرق وكل واحد منهم له قصة مختلفة، وحكامنا هم من قتلوهم ولن ندع هذا الملف يموت".

وتوجه إلى خطيبته بالقول: "اشتقتلك ووحياة دموع أهلك وعايلتك لح نوصل لنتيجة ودمك انتي ورفقاتك رح يعطوا أمل جديد للبنان".