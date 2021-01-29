مخزومي: لفتح تحقيق لنعلم ان كان هناك من أصابع داخلية او خارجية بطرابلس

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اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن أحدا من السياسيين لم يهتمّ بطرابلس، مشيرا إلى أنه على السياسيين الاستماع الى مطالب الشعب وفتح تحقيق ليعلموا ان كان هناك من أصابع داخلية او خارجية.

وطالب في برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI عدم إدخال المؤسسة العسكرية بهكذا ملفات، مؤكدا أن الخطأ يقع على الطبقة السياسية "الفاشلة".

وفي ملف القضاء السويسري، قال مخزومي :" قضاة كثر يتمتعون بالنزاهة إلا أنه لا ثقة لدي بالنظام القضائي بسبب التدخلات السياسية وأسأل كيف لدى الطبقة السياسية الفاشلة الجرأة لاتهام سويسرا بالفساد؟ ".

ورأى أن قوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تكمن بمعرفته بكلّ ملفات الطبقة السياسية.

من جهة أخرى، وجّه النائب رسالة إلى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قائلا :" هل ما زلت تتلقى راتبك من الشعب اللبناني أم لا؟ وبالتالي المفروض ان تُبقي المرفق العام شغالاً".