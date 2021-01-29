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طقس لبنان .. أمطار طوفانية وثلوج!

29
JANUARY
2021
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان لبنان دخل في المنخفض الجوّي ليل الاربعاء وسوف تشتد فعاليته اليوم الجمعة بحيث يدخل في ذروة الأمطار والثلوج والرياح القوية حتى صباح الأحد.

 

في التفاصيل:

تنحرف السحب الركامية نحو الساحل السوري ولبنان وفلسطين وشمال الاردن ليل الخميس وتتمركز فوق لبنان بشكل ملحوظ وسوف يعبر التيار النفاث (JET STREAM) خلال ساعات اليوم الجمعة فوق لبنان ويزيد نسبة الرطوبة وبالتالي نسبة الهطولات لتتحوّل الى 100% ؜، فتكون طوفانية لغاية فجر غد السبت، تترافق مع دخول موجة قطبية ستستاهم بتدني مستوى الثلوج نحو 1000/1100 متر مترافقة مع عواصف رعدية وتساقط للبرد ساحلاً.

 

تتوزع الهطولات مدة العاصفة على الشكل التالي:

درجة اولى 130/180مم:

ساحل سوريا (طرطوس، اللاذقية)، طرابلس، شكا، الكورة، عكار، البترون، العقيبة، الصفرا، طبرجا، جونية، بيروت، بعبدا، الناعمة، الدامور وصيدا.

 

درجة ثانية 90/125مم

اعالي جبيل، اعالي كسروان، اعالي المتن، زغرتا، بشري، بعبدا، الشوف، النبطية، مرجعيون، بنت جبيل، رميش، جزين،

 

درجة ثالثة 30/95مم

البقاع الشمالي، البقاع الوسط، البقاع الغربي وشمال فلسطين

درجة رابعة 10/35 مم

حمص، دمشق، السويداء، شمال الاردن.

 

تتساقط الثلوج صباح الجمعة على نحو 1200 متر ومع تقدم الساعات تلامس 1100/1000 متر.

ماذا عن وضع الرياح؟

من حيث سرعة الرياح لليومين المقبلَين:

تشتد سرعة الرياح الجنوبية الغربية صباح اليوم الجمعة لتصل ساحلاً الى 85 كلم في الساعة وسرعان ما تنقلب الى شمالية غربية باردة فيتدنى مستوى تساقط الثلوج نحو 1000/1100 متر.

 

يتعمّق المرتفع الآزوري في مصر وليبيا ويرفع قيم الضغط الجوي شمال شرق افريقيا نحو 1020hpa فتتحوّل الرياح الى جنوبية غربية ناشطة تضرب ساحل لبنان وساحل سوريا مساء السبت وتلامس 110كم في الساعة (يرجى اخذ العلم بسرعة الرياح في بيروت 85كم - جبيل والبترون وشكا 100 كم وطرابلس وعكار 110كم في الساعة وطرطوس واللاذقية 110-120 كم في الساعة.

 

يرتقي المنخفض الجوي بسرعة الرياح هذه الى عاصفة من الدرجة الثالثة.

 

تتساقط الثلوج يوم السبت على المرتفعات 1600 متر وما فوق بسبب تدفق رياح مدارية سترفع درجات الحرارة بمعدل درجتين.

 

يستمر تساقط الأمطار حتى قبل ظهر يوم الأحد ويكون بشكل محليّ وغزير احياناً.

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