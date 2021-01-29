living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 29 كانون الثاني 2021

29
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

 

قال مصدر أمني إن عودة التفجيرات وهجمات تنظيم داعش الى العراق وسورية رغم وجود أسباب ذاتيّة لها تشكّل رسائل جهات إقليميّة للرئيس الأميركي للضغط عليه لإبقاء قواته في البلدين، ولم يستبعد رغم الأسباب المحلية لأحداث طرابلس أن تكون صندوق بريد لرسائل تظهير القدرة لهذه الجهات نفسها.

 

اعتبر خبير عسكري إقليمي أن زيارة قائد المنطقة الوسطى في القوات الأميركية لكيان الاحتلال واستباقها بالحديث عن وجود فرص جيّدة مع طهران وملاقاته بتهديدات إسرائيلية لطهران تعبير عن التجاذب الذي سيتّسع بين الحليفين، كلما اقتربت ساعة العودة الأميركية للتفاهم النووي مع إيران.

 

اللواء

 

تنتظر زيارة مرجع إلى دولة معنية استكمال الاتصالات مع عاصمة إقليمية، بشأن مجموعة ملفات، من بينها الملف اللبناني..

 

تهتم الأجهزة الأمنية بمعرفة الجهات لتي بادرت إلى استخدام المولوتوف، وقنابل من أحجام صغيرة في مواجهات الشمال!

 

فُهم أن فريق العمل الذي أعدّ موازنة الـ2021، والإجراءات القاتلة للقطاع العام فيها، هي جزء ترتيبات المبادرة الفرنسية، التي أخذت طريقها إلى التطبيق، كجزء من حزمة إصلاحات.

 

الجمهورية

تخوف ديبلوماسيون غربيون من عودة ظهور المنظمات الإرهابية وبفعالية في عدد من دول المنطقة.

ما زالت الإتصالإت مستمرة بين مسؤولين ماليين ومؤسسة دولية كبيرة تحضيراً لخطة دعم، بعيداً عن الإعلإم والمزايدات.

أكدت جهة رسمية أنها ليست هي من سرب ملفاً قضائياً جرى تحريكه أخيراً من الخارج.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout