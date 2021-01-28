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درغام: الكلام عن تدخل للتيار الوطني الحر في طرابلس سخيف

28
JANUARY
2021
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 وصف النائب أسعد درغام في حديث لقناة الOTV،" الكلام عن تدخل للتيار الوطني الحر في طرابلس بالسخيف وقال :"لا أعتقد أن عاقلا يمكن أن يقتنع به".


واذ تقدم درغام بالتعازي لأهل الضحية عمر طيبة، شدد على "أنه بغض النظر عن الجهات المحركة ان كانت سياسية أو حزبية، لا يمكن الا ان نكون مع مطالب أهل طرابلس، لان الفقر في طرابلس مزمن وليس وليد الأزمة الاقتصادية الراهنة".
وقال :"أهل مكة أدرى بشعابها، مدينة الوزراء والنواب، مدينة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي مدينة رئيس مجلس الانماء والاعمار". متسائلا ماذا قدم الرئيس ميقاتي لطرابلس عندما كان رئيسا للحكومة؟
واستغرب درغام إهمال السلطة التنفيذية لما يجري في طرابلس، وقال :" الا يستحق ما يجري من أحداث بيان او عقد اجتماع".
وتوجه للنائب محمد الحجار بالقول: "لم نكن يوما الا إلى جانب المؤسسات هذا ما تعلمناه في مدرسة الجنرال عون".

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