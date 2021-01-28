بالفيديو - بعد تداول فيديو امرأة مصابة بكورونا تقع أرضاً أمام مستشفى الحريري.. فراس الأبيض يردّ

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نشرت صفحة "وينيه الدولة" فيديو يظهر سيدة على الأرض أمام مستشفى الحريري واشار الفيديو انها مصابة بكورونا ورفض المستشفى ادخالها بحجة عدم توافر سرير. وأفيد لاحقاً أن وزير الصحة تدخل وتم تأمين غرفة للسيدة.

من جهته أوضح مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض ما حصل من خلال تغريدات على "تويتر" جاء فيها:

"مؤسف ما يحدث في وطننا. تتداول بعض الوسائل الاعلامية والتواصل الاجتماعي فيديو لسيدة مسنة( في الحقيقة عمرها ٢٩ سنة) مصابة بالتهاب رئوي شديد( في الحقيقة تعاني من امراض نفسية) و يدعي الفيديو ان مستشفى رفيق الحريري الجامعي رفض استقبالها ورماها في الشارع.

لم تتصل علينا اية وسيلة اعلامية لتتبين الحقيقة او لتستفسر عن الموضوع. اين المهنية؟ وهل هكذا يكافأ هذا الصرح، والعاملون فيه، على تضحياتهم و بذلهم، وهم في هذه اللحظة يستقبلون ما يزيد عن ١٧ مريض كورونا في حالة حرجة في قسم الطوارئ نفسه الذي تناولته الالفاظ النابية.

على كل حال، سامحهم الله، ولا نقوم الا بما يرضي ضميرنا، وما يمليه علينا نداء الواجب. حمى الله هذا الصرح والعاملون فيه، والمرضى المترددين عليه، من كل شر، و اعطاهم الصحة والعافية على قدر تضحياتهم وبذلهم، و عافى هذا البلد واهله."