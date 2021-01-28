جنبلاط يمحي تغريدته.. ويتراجع

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كشف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أنه "لقد سحبت الانتقاد حول تعيين Robert Malley من قبل وزارة الخارجية الاميركية كممثل خاص لدى ايران كي لا يفسر البعض انني ألتقي مع مجموعة المحافظين اليمينيين في الولايات المتحدة".

وكان عبّر جنبلاط عن تشاؤمه في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" قائلاً: أخطر شيء هم هؤلاء المثقفون المرتبطون بمراكز الدراسات التي تحلل وتنتهي باستنتاجات على حساب طموحات الشعوب.

وأضاف، "إن تعيين السيد Robert Malley ممثلا خاصا للبيت الابيض لدى إيران فاتحة شؤم. أذكر تلك الواقعية التي ضحت بالثورة السورية في بداياتها".