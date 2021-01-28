طائرة اغاثية من الشعب الكويتي للصليب الاحمر اللبناني

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وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم الخميس طائرة اغاثية مرسلة من جمعية الهلال الاحمر الكويتي اهداء من الشعب الكويتي لشقيقه اللبناني.

وقال سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي ان الطائرة محملة بالمساعدات الطبية والمستلزمات الصحية العاجلة المقدمة من جمعية الهلال الاحمر الكويتي الى الصليب الاحمر اللبناني وفقا للاحتياجات التي وردت في القائمة التي ارسلها الصليب الاحمر الى الهلال الاحمر الكويتي.

واكد حرص الكويت على دعم الجهود الاغاثية والانسانية التي يبذلها الاشقاء اللبنانيين خصوصا في مواجهة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وجرى استقبال طائرة الاغاثة باشراف السفير الكويتي ممثلا بالمستشار عبد الله الشاهين وطاقم السفارة.

وقال رئيس بعثة الهلال الاحمر الكويتي في لبنان الدكتور مساعد العنزي ان ارسال الطائرة "جاء استجابة لنداء انساني من الصليب الاحمر اللبناني لمساندة الاشقاء اللبنانيين في جهودهم في مكافحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)".

واشار الى ان الطائرة محملة بالاجهزة الطبية والادوية والمستلزمات الصحية والمواد العينية التي ستسلم بالتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني بصورة فورية مباشرة الى المستشفيات لدعم جهودها في مواجهة تفشي فيروس (كورونا).

واكد العنزي استعداد الجمعية الدائم لتقديم كل دعم انساني للاشقاء اللبنانيين لاسيما في هذه الظروف الاقتصادية والصحية الحرجة.

بدوره ثمن منسق عمليات الاغاثة في الصليب الاحمر اللبناني يوسف بطرس الاستجابة السريعة لجمعية الهلال الاحمر الكويتي منوها بالجهود الانسانية الكويتية في دعم لبنان في مختلف الظروف.

ولفت الى ان المساعدات التي تشمل اسرة واجهزة تنفس وادوية ومستلزمات طبية ستوزع على مختلف المستشفيات اللبنانية لتعزيز إمكاناتها الطبية في مواجهة تفشي فيروس (كورونا).

وتواصل جمعية الهلال الاحمر الكويتي جهودها الاغاثية والانسانية بالدعم والمستلزمات المتنوعة للاسر اللبنانية المحتاجة وللاجئين السوريين والفلسطينيين المتواجدين في لبنان على مدار السنة وفي مختلف المناطق.