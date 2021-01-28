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المكتب التربوي في التيار الوطني الحر: تفاجأنا ببعض مندرجات مشروع موازنة العام ٢٠٢١

28
JANUARY
2021
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بيان صادر  عن المكتب التربوي في التيار الوطني الحر:

 

فوجىء المكتب التربوي في التيار الوطني الحر ببعض مندرجات مشروع موازنة العام ٢٠٢١، لا سيما تلك التي تطاول قسماً كبيراً من الاساتذة، وخصوصاً المادة ١٠٥ المتعلقة بخفض التصنيف الصحي لهم، عبر خفض درجة الاستشفاء الى الدرجة الثانية، وهي تأتي في ظلّ أسوأ وضع صحي ووبائيّ يشهده لبنان والعالم، معطوف على وضع اقتصادي متدهور يعاني الأستاذ الأمرّين منه.


ويستغرب المكتب مضمون المادة ١٠٦ التي تحرم من يدخل الخدمة العامة بعد صدور هذا القانون من المعاش التقاعدي، في تجاوز واضح وفاضح لأبسط الحقوق المكتسبة.

 

أمام ما تقدم، يحذر المكتب من أن إقرار هكذا مواد سيؤدي إلى انفجار معيشي لدى المعلمين الذين يتحملون ضغطاً نفسيّاً غير مسبوق في تجربة التعليم عن بعد، مع ما يرافقه من متطلبات مضاعفة ومجهود إضافيّ، إضافة إلى ضغوطات إقتصادية ناجمة عن انخفاض كبير في قدرة رواتبهم الشرائية التي لامس انخفاضها ٨٥٪؜؛ لتأتي هذه المواد وتزيد الطين بلّة.

 

في سياق متصل، يجدد المكتب التربوي المطالبة بوجوب دفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين في القطاع العام، التي هي حق مكتسب لهم مقابل كل الجهود التي يبذلونها!

 

بالإطار نفسه، يشدد المكتب مرة جديدة على ضرورة دفع المدارس الخاصة لمستحقات الأساتذة العاملين فيها دون تمنينهم، هم الذين خاضوا لجّة التدريس عن بُعد دون تردد ولا تقاعس.

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