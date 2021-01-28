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أمطار غزيرة ورياح شديدة والثلوج تلامس الـ900 متر

28
JANUARY
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة . تهطل الامطار و تشتد غزارتها في فترة قبل الظهر، مع احتمال تشكل سيول مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة وتساقط حبات البرد أحيانا. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر و حتى حدود ال900 متر في بعض المناطق الشمالية و الداخلية.
وجاء في النشرة الاتي:


- الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي يحمل معه أمطارا غزيرة وثلوجا ورياح شديدة أحيانا، ويستمر حتى نهاية الاسبوع.


- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة . تهطل الامطار و تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع تساقط حبات البرد أحيانا، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر و يتدنى مستوى تساقطها مع منتصف الليل .


الجمعة: غائم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة . تهطل الامطار و تشتد غزارتها في فترة قبل الظهر، مع احتمال تشكل سيول مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة وتساقط حبات البرد أحيانا. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر و حتى حدود ال900 متر في بعض المناطق الشمالية و الداخلية.


السبت: غائم جزئيا الى غائم، مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة، كما تهطل الامطار والثلوج بشكل متفرق أحيانا على ارتفاع 1300 متر وما فوق مع انفراجات واسعة نهارا. ومن المتوقع أن تشتد الرياح ليلا لتقارب ال 85 كم/س خصوصا شمال البلاد وتعود الأمطار لتهطل بغزارة خصوصا فجر يوم الأحد مع تساقط الثلوج لتلامس ال 1200 متر وما دون في المناطق الداخلية.


الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا خلال فترة قبل الظهر ، خصوصا في المناطق الشمالية و الداخلية مع تساقط للثلوج على ارتفاع 1200متر و ما فوق. يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ، و يتحول الى قليل الغيوم.


- الحرارة على الساحل من 6 الى 17 درجة، فوق الجبال من 2 الى 8 درجات، في الداخل من 2 الى 8 درجات.
- الرياح السطحية: جنوبية - غربية ناشطة اجمالا تصل الى حدود 65 كم/س إجمالا و تتجاوز ال75 كم/س شمال البلاد.
- الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 85 %.
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,37
- ساعة غروب الشمس: 17,02

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