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لعبة الحرب و جاهلوها - كريس تشوبوريان (جبّور)

28
JANUARY
2021
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تردّت الأوضاع المعيشية، رأت دول خارجية مصلحة في خراب لبنان، تسلّحت الأحزاب لشد العصب الطائفي و للحفاظ على شعبيتها،... كل تلك المؤشرات كانت مدخلاً للحرب الأهلية اللبنانية عام ١٩٧٥، و يأتي أطفال الميليشيات و كعادتهم يرون المشهد كما تعلموا في صفوف أحزابهم، فيجاهرون بجهوزيتهم للحرب و كأنّها لعبة يبقى فيها المصاب بمئة رصاصة حيًّا و تقوم الجثة بعد عشر ثوانٍ لتعاود اللعب من جديد!!


كُنت أعتقد أن جيلي أوعى و أنه لن يصوّب البندقية على نفسه فيغتال مستقبله و وطنه... لكن مع الفتن التي هدّدت السلم الأهلي في الأيام القليلة السابقة و ما سمعتُه من هتافات تذكّر بالحرب و ما رأيتُه من ما نشره بعض أطفال الميليشيات على صفحاتهم، صرت على يقين أن بعض "شباب" جيلي مصرّون على إكمال نفس النهج... و السبب؟ الجهل السياسي أو التربية الميليشياوية!


تربّى أولاد زعران الميليشيات على روايات أهاليهم الدونكيشوتية فتكوّنت في ذهنهم خيال أنّ الحرب لعبة إلكترونية ينتظرون تاريخ صدورها على أحر من الجمر كي يكتشفونها بأنفسهم و يجاهرون أمام بعضهم البعض مَن يملك أحدث سلاح و مَن قتل أخصام أكثر...


تربّى أولاد الميليشيات على تقديس أهاليهم لزعيمهم فتربّوا على وهم هذا الرجل و كأنّه بطلاً من أبطال الرسوم المتحرّكة، ذو القدرات الخارقة، مع استبدال الزي و المشلح الأحمر و الأزرق بالبدلة الزيتية و نظّارات الشمس.


تربّى أولاد الميليشيات على الإشاعات التي رسّخها أهاليهم في أذهانهم عن ذاك الوحش الذي قرّر يومًا ما إنهاء وجودهم، على أساس أنهم كانوا الشرعية في حينها، الشرعية بالسلاح.


تربّى أولاد الميليشيات على أنّهم قادرون على الحصول على ما يريدونه بالقوّة و ليس بالقانون، فيدخلون الفرن دون الإلتزام بالصف و يخيّرون الفرّان بين إعطاءهم عشرين ربطة خبز و تلقي عشرين رصاصة في جسده.


تربّى أولاد الميليشيات على الخوف من الآخر، على فكرة أن الغير سيلغيهم، أن الغير يتعدّى على حقوقهم، أن الغير يهين زعيمهم.

لا، الحرب ليست لعبة إلكترونية يحيى الموتى فيها بل حقيقة مرّة يبقيهم ذكرى وراء زجاج الصور المعلّقة على الحائط، تحضنها أمّهات الشهداء أحيانًا لتقطرنَ دموعهُنّ على الزجاج...
الحرب ليست لعبة تلعبها على الشاشة و أنتَ جالس جنب أخاك فتقتل شخصيته الوهمية، بل حقيقة مُرّة عن حرب الإخوة بين أبناء الوطن، تنتهي بخسارة السند في الحياة.


الحرب ليست لعبة تطمئن نفسك أنّ كل ما تراه ليس سوى خيال ينتهي بلحظة الضغط على زر اللعبة، بل حقيقة مُرّة ستُبقي جرحًا عميقًا في داخلك و في مجتمعنا، و ستُرافقك طيلة حياتك صورة مَن قتلتَه كالطير و هو يهوي من أعلى المبنى، و صورة مَن ربطتَه بالسيارة لتجرّه على الطريق و تسلخ جلده، و صورة...

 

أعتقد أنني أصبحتُ أنا أتخيّل ما من المستحيل أن يحصل... فمثلما قتل والدك و زعيمك الآلاف و بدمٍ باردة و اعتبروا ما فعلوه إنجازًا و بطولة يجب نقلها من جيل إلى جيل، ستفعل أنتَ يا ولد الميليشيات... و ستبقى تلك الجروح راسخة و عميقة في أرزة الوطن و في أذهان الأبرياء، لكن تذكّر دائمًا أن الحرب ليست لعبة ستُدمِن عليها بل حقيقة مُرّة قد تنتهي بموتك لتُستخدم كحطب لتجييش أجيال جديدة... تمامًا مثل حكايتك!

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