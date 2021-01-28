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مُسلّح بصورة دائمة ومتورّط بتأليف عصابة في قبضة قوى الأمن

28
JANUARY
2021
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:


الحاقاً لبلاغنا المتعلّق بتوقيف شُعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي بتاريخ 7-1-2021 في محلّة حيّ السلّم، المدعو:


م. ن. (مواليد عام 2001، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق الجرميّة بقضايا سرقة وسلب ونشل ومخدّرات، ويُعتبر من الأشخاص الخَطِرِين، ومُسلّح بصورة دائمة.
لإقدامه بالاشتراك مع آخرين على عدّة عمليّات سلب بقوّة السّلاح جرى في خلالها إطلاق النّار على الضّحايا واصابتهم في وضح النهار وذلك ضمن مناطق مختلفة من الضاحية الجنوبيّة وطريق صيدا القديمة.


بالتوسّع بالتّحقيق معه من قبل مفرزة الضاحية الجنوبيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، اعترف بإقدامه على:


- تنفيذ أكثر من /10/ عمليّات سلب بقوّة السِّلاح في مناطق: الضاحية، الشويفات والاوزاعي.


- سرقة أكثر من /20/ دراجة آلية.


كما تبيّن تورّطه بتأليف عصابة سلب بقوّة السّلاح مع /3/ اشخاص آخرين مُستخدمين سيّارة أجرة نوع "تويوتا" لون أبيض.


لذلك وبناء على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلّة الاوزاعي ــ ثكنة الشّهيد مصطفى علي حسن، أو الاتّصال على أحد الرقمين: 451162-01 أو 453143-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة.

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