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لجنة الاقتصاد والتجارة ناقشت مع وزير الاقتصاد تصور الوزارات لموضوع الدعم في إجتماع إلكتروني

28
JANUARY
2021
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عقد قبل ظهر امس إجتماع ألكتروني لاعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط بتقنية Zoom برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور المقرر النائب الدكتور علي بزي وحضور النواب الأعضاء، علي درويش، ألكسندر ماتوسيان، شوقي الدكاش، ميشال ضاهر، إدي أبي اللمع، روجيه عازار ،محمد سليمان، أمين شري والنائب أنطوان بانو.

وكان الاجتماع مخصصاً للقاء وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه ونقاش تصور الوزارات المعنية لموضوع الدعم.

بعد كلمة ترحيب من النائب البستاني تحدث معاليه عن عدد من المواضيع أهمها موضوع الدعم والخطط والأفكار التي يعمل عليها وشرح تصوره وفند الخطط إلى أربعة تندرج من اعتماد البطاقة التمويلية التي يستفيد منها المواطن بمبلغ من المال بالدولار وذلك بحسب عدد أفراد العائلة، إلى خطة توجيه الدعم بحيث تشمل السلع الأساسية دون غيرها ويحول دون تهريبها واستفادة الميسورين منها، إلى خطة تعتمد على المزاوجة بين البطاقة وتوجيه الدعم.

وقد أعلن نعمه أن تطبيق كل ذلك يحتاج لحكومة وأن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها من تحمل هذه المسؤولية من هنا اللجؤ إلى المجلس النيابي.

بعدها جرى نقاش بالعمق لكلفة هذه الخطط وكيفية تطبيقها ومدى شمولها، ومصادر التمويل.
بعدها اتفق أعضاء اللجنة على إيلاء الموضوع مزيداً من النقاش والبحث فيما بينهم ومع المعنيين قبل إصدار التوصية النهائية بموضوع توجيه الدعم والبطاقة التمويلية.
وقد شدد الأعضاء على أن القرار في موضوع الدعم يعود للحكومة وليس للمجلس النيابي، وأنهم على استعداد لمناقشة أي خطة مع الحكومة.
-
وكذلك ابدى السادة النواب انحيازهم لمعاناة كافة المواطنين اللبنانيين في مواجهة الازمات الاقتصادية والمعيشية والصحية ،ويجددون مطالبتهم بضرورة حسم ملف تشكيل الحكومة للبدء بانقاذ البلاد والعباد.

وفي الختام شكر البستاني معالي الوزير نعمه لمشاركته والسادة النواب ودعا أعضاء اللجنة لاجتماع يعقد غداً بطريقة ال Zoom . ضهرالباشق #المتنالشمالي

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