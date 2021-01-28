أهالي الحسكة والقامشلي ينتفضون بوجه الحصار وحواجز «قسد» ترد بالرصاص

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الوطن السورية : انتفض أهالي الحسكة والقامشلي في وجه الحصار، معلنين موقفهم الثابت ووقوفهم إلى جانب الدولة والجيش، في وجه الميليشيات ومشغليها، لتنقل عدسات الكاميرات بالأمس مشهد الحشود الغاضبة من ممارسات «قسد»، التي تنفذ حصاراً إجرامياً بحق الأهالي، لم يلق حتى الآن أي رد فعل دولي.

وجابت حشود الأهالي شوارع مدينتي الحسكة والقامشلي رافعين الإعلام واليافطات الوطنية، ومرددين الشعارات التي تدعو إلى الوحدة واللحمة الوطنية والسلم الأهلي ورفع الحصار، والتنديد بسياسات المحتل الأميركي ومرتزقته.



الأهالي هاجموا حواجز ميليشيات «قسد» في شارع فلسطين بمدينة الحسكة، على حين أطلق مسلحو الأخيرة الرصاص الحي على المتظاهرين.

وفي بيان لهم أصدروه أثناء الوقفة الاحتجاجية وتلقت «الوطن» نسخة منه، أكد المشاركون أن جماهير محافظة الحسكة بكل مكوناتها تستنكر الحصار الظالم الذي يمارس على المدنيين، والذي لا يخدم إلا الأجندات الخارجية التي يريد المحتل الأجنبي زرعها على هذه الأرض.