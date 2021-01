عناوين الصحف ليوم الخميس 28 كانون الثاني 2021

A + A -

الأخبار : واشنطن وباريس: ممنوع إعادة الإعمار!

«صراع الإخوة» يهزّ طرابلس



التلقيح المعركة الأكبر





نداء الوطن : رؤساء الطوائف لأهل الحكم: خلافاتكم شخصية والأزمة أخلاقية

السلطة للطرابلسيين: موتوا "عالسكت"!



اللواء : طرابلس «ساحة حرب»: حذار الحل الأمني!

أعداد الجرحى تجاوز الـ250 .. ورفض شيعي للتمديد لعون.. وغضب نقابي من إطاحة تقديمات الموظفين





البناء : طرابلس تقرع الجرس: الانفجار والفوضى وراء الباب… الفقر يولّد بيئة سقوط الأمن

الحريري يلمّح لشقيقه بهاء في استغلال أحداث الشمال... فهل يسرّع الحكومة؟/ لبنان في دائرة الأشد خطراً في سلم كورونا... بين أعلى نسب الإصابات والوفيات



الديار: عون والحريري بانتظار المرحلة الثانية من المبادرة الفرنسية .. فهل تبدأ الاسبوع المقبل ؟

رسائل مشتعلة عبر الشارع .. وخصوم الحريري يصعدون لحمله على الاعتذار

خطة التلقيح : اللقاح مجاني للبنانيين والمقيمين ورقابة محلية ودولية



النهار : التفلُّت يتّسع... و"نداء الطوائف" لحكومة فوراً



الجمهورية : جوهر الصراعات : صلاحيات .. وإستحقاقات!

إشتداد المواجهات في طرابلس



the daily star: Some 220 injured in third night of clashes in Tripoli



l'orient le jour : Zoom sur la stratégie nationale de vaccination