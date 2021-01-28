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أسرار الصحف ليوم الخميس 28 كانون الثاني 2021

28
JANUARY
2021
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قرأت مصادر أمنية في بيان الرئيس سعد الحريري حول أحداث الشمال رغبة في الإشارة الى دور ضمنيّ لشقيقه بهاء في تمويل ورعاية تحركات الاحتجاج في طرابلس، لأن الاستثمار السياسيّ محصور بين سعيه للتلويح بخطر الانفجار للضغط حكومياً وسعي شقيقه لدخول المعادلة من بوابة الشارع.

 

كواليس

استبعدت مصادر خليجية استجابة سعودية للدعوة القطرية للحوار الخليجي الإيراني ما لم تتلقّ السعودية إشارات أميركية واضحة تدفع بهذا الاتجاه، خصوصاً مع وجود مواقف أميركية معلنة حول الحاجة لحوار إقليمي يساعد على مساعي الحل السياسي للحرب في اليمن.

 

 

 

اللواء : أسرار

غمز
تجري سفيرة دولة معنية بتأليف الحكومة اتصالات مستمرة، على جبهة المعنيين بالتأليف بعيداً عن الإعلام.


لغز
من المتوقع أن تُظهر موازنة العام 2021 أوسع حملة رفض واحتجاج من قطاعات مهنية واقتصادية، وحتى دولية!

 

 



نداء الوطن : خفايا

نقل مسؤول ديبلوماسي غربي إلى القادة اللبنانيين موقفاً حازماً بأن لا تغيير في سياسة بلاده تجاه لبنان مهما كانت التحوّلات في المنطقة.

 

تبيّن أنّ أحد الوسطاء في صفقة بواخر الكهرباء ينفق أموالاً طائلة من ملايين الدولارات التي يتقاضاها سنوياً من ممثل الشركة التي استقدمت البواخر، في أحد أشهر أندية القمار في لاس فيغاس.

 

توقع مصدر متابع أن تتزايد ظاهرة المستوعبات المفقودة في مرفأ بيروت، وذلك بهدف تحصيل أصحابها تعويضات من شركات التأمين.

 

 

 


الجمهورية : أسرار


هذا ما قاله زعيم حزبي..

قال زعيم حزبي في معرض إنتقاده لتعطيل الحكومة: ما دامت كلمة المستشارين هي الطاغية فسنبقى في حالة «الجرصة اللي نحنا فيها حتى الله يفرجها».

 

منع إستيراد أي نوع من أنواع الخردة

عمّمت مراجع أمنية على المعابر البرية والبحرية منع إستيراد أي نوع من أنواع الخردة منعاً لتسرّب مواد مشعة عبرها.

 

لا نتيجة عملية حتى اليوم..

تسعى مجموعة من السفراء للتحضير لمبادرة تُخرج الأزمة الحكومية من المأزق من دون نتيجة عملية حتى اليوم.

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