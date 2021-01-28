مصطفى علوش : ليس بمقدور الاغلبية الايرانية في مجلس النواب تأمين ذلك .. الرئيس لن يرضى بحكومة يرأسها الحريري

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الأنباء الكويتية : رأى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق د. مصطفى علوش، أن ما يدسه البعض في الاعلام عن احتمال التمديد لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، هذيان سياسي كامل الأوصاف، لأن التمديد بحاجة لاجراءات دستورية غير قابلة للتطبيق في ظل الاصطفافات السياسية الراهنة، اهمها موافقة مجلس الوزراء، وتأمين موافقة ثلثي اعضاء المجلس النيابي، وهو ما ليس بمقدور الاغلبية الايرانية في مجلس النواب تأمينه، ناهيك عن انه لن يكون من السهل اقناع رئيس المجلس نبيه بري، بخيار التمديد لمن لم ينتخبه اساسا في العام 2016.

ومن وجهة نظر علوش، ان الرئيس الحريري هو من ينتظر رد الرئيس عون على مسودة الحكومة وليس العكس، معتبرا بالتالي ان «اللف والدوران» حول موضوع محسوم ومنتهٍ، لن يصل الى أي نتيجة، خصوصا ان كل المعلومات تؤكد ان الرئيس عون لن يرضى بحكومة يرأسها سعد الحريري.