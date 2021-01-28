منتديات بهاء الحريري وانصار ريفي نجحوا في تأجيج الاحتجاجات

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الديار : كشف مصدر سياسي عن تقارير ومعلومات غير رسمية تفيد بان من بين الجهات المتهمة بالدخول على خط الاحتجاجات ومحاولة استثمارها مجموعات مرتبطة بمنتديات بهاء الحريري وانصار الوزير السابق اشرف ريفي ومجموعات اخرى.

واضاف ان هذه الجماعات نجحت في تسعير وتأجيج الاحتجاجات في طرابلس لكنها لم تتمكن من تحقيق ذلك في بيروت واستطاعت ان تحقق نجاحا محدودا في البقاع.

وقال المصدر ان هذه الاحتجاجات تتحول الى عدوى احيانا لذلك شهدت بعض المناطق الاخرى تحركات محدودة بسبب الوضع المتردي الذي يطاول كل اللبنانيين.

وعلى الصعيد الميداني شهدت طرابلس امس لليوم الثالث على التوالي مواجهات بين المحتجين والقوى الامنية لا سيما امام السراي وفي ساحة عبد الحميد كرامي وبعض الشوارع المتفرعة . وقطع محتجون الطرق في صيدا والبقاع وضهر البيدر لاوقات متفاوتة.