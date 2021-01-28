وصنّف البروفيسور ريشا لـ "سكاي نيوز عربية " الأسباب الرئيسية التي أوصلت اللبنانيين إلى هذه الحالة وأبرزها تدمير نصف العاصمة اللبنانية جراء انفجار مرفأ العاصمة بيروت في شهر أغسطس الماضي والقلق الناجم عن تفشي وباء فيروس كورونا كوفيد 19 وأسباب اقتصادية وأخرى صحية.

وشرح ريشا الوضع النفسي للمواطن اللبناني بالقول: "ما يعيشه الشعب اللبناني اليوم يختلف تماماً عما تعيشه بقية شعوب العالم، فإضافة الى تفشي وباء فيروس كوفيد 19 في لبنان ومنذ أكثر من عام تقريباً، تمر البلاد بأزمة اقتصادية وسياسية قوية ناهيك عن تدمير ما يقارب نصف أبنية العاصمة اللبنانية بيروت بصورة مفاجئة ما شكل صدمة قوية لدى غالبية المواطنين الذين تأذوا منها على أكثر من صعيد خصوصاً على الصعيد النفسي."

وتابع "نتيجة كل هذه الصدمات الاقتصادية الناجمة عن تدني المستوى المعيشي للمواطن في لبنان إضافة إلى الظروف السياسية المقلقة والذي ينتج عنها عدم وضوح في الرؤية لتبلور الأمور المستقبلية خلقت حالة نفسية متدهورة جداَ لدى كافة الأعمار وعلى جميع المستويات."

وأردف "إن ما نراه اليوم كأطباء نفسيين نوعين من الحالات تتفشى بين اللبنانيين الحالة الأولى تتمثل بالأشخاص الذين كانوا سابقاً معرضين لحالات نفسية ومنها الإدمان والكحول والمخدرات وهؤلاء كانوا نوعاً ما مستقرين قبل العام الماضي إلا أننا سرعان ما لاحظنا تراجع حالتهم جراء تلك الظروف."

أما الحالة الثانية فتتمثل "بالأشخاص الذين لم يكن لديهم أياً من الحالات النفسية، هؤلاء تولدت ليهم حالات نفسية والسبب يعود لعدم الرؤية للمستقبل والقلق على المصير."

وعن حالة الشك الذي يعيشها اللبناني وعدم النظر إلى الغد يقول البروفيسور ريشا إنها "تساهم في خلق القلق الكبير لدى جميع الأعمار بدءاً من الأطفال وصولاً إلى المسنين وهذه نراها متزايدة على سبيل المثال بدأ الكثير من الأطفال في لبنان يعانون من قلة النوم والتبول الليلي اللاإرادي التي تزايدت في الآونة الأخيرة، وظهور أعراض الخوف لديهم وصعوبة التركيز على الدروس وخصوصا بعدهم عن المدارس واعتمادهم على طريق الأونلاين وبالتالي عن الاندماج المجتمعي."

بينما عند البالغين يتابع ريشا فيقول "بدأنا نرى القلق الذي يتميز باضطرابات بالنوم وبقلة التركيز والتوتر المتزايد، وهذه الحالة نراها أكثر فأكثر لدى الشباب اليوم في عياداتنا، وبالتالي هناك موجة قلق واكتئاب بدأت تظهر معالمها وبرأينا كأطباء نفسيين ممكن أن تولد مشكلة نفسية كبيرة في المجتمع خلال الفترات اللاحقة “