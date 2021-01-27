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بعقليني: " كورونا " تتفشى من جديد في سجن رومية: نطالب الاسراع في اللقاح

27
JANUARY
2021
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أكد الأب د. نجيب بعقليني، رئيس جمعيّة عدل ورحمة، على تكاثر عدد المصابين بفيروس كورونا، كوفيد ١٩، داخل سجن رومية، لاسيّما في مباني الأحداث والمبنى "د"، أمّا في مباني المحكومين والمبنى "ب"، فهي بالمطلق خالية من الاصابات. وتوجه بالشكر الى منظمة الصحّة العالمية، لعملها الدؤوب في معالجة المصابين، ومتابعة حالتهم ووضعهم الصحي.
وذكّر ان جمعيّة عدل ورحمة، كانت قد وزعت، قبل الإقفال العام، صناديق تحتوي على ادوات تعقيم ومواد تنظيف، على عدد من السجناء " المنسيين " والمتروكين، والذين لا يستطيع اهاليهم تأمين تلك المواد. كما شكر الاب بعقليني اللجان الصحية المنبثقة، عن القوى الأمنية وغيرها ، التي تقوم بمعالجة أوضاع السجون الصحية. وطالب من جديد الاهتمام باوضاع السجون والمساجين على السواء، من اجل التخفيف من معاناتهم وتأمين بيئة صحيّة سليمة، تخفف من انتشار الوباء، كما الاسراع في تطبيق الحلول "الممكنة" في هذه "الظروف الصعبة والدقيقة"، التي تجتاح العالم، لاسيّما في بلادنا، التي تعاني أقسى وأخطر الاوضاع نتيجة "الاهتراء السياسي والاخلاقي والعلائقي"، والذي أدى الى الانهيار الاقتصادي والمعيشي.
أخيراً طالب الأب بعقليني باعطاء اللقاح لعناصر القوى الامنية، وسائر السجناء، من اجل حمايتهم من الوباء، لاسيّما في غياب الوقاية الكافية والمستدامة داخل السجون، كما بسبب تردي الاوضاع البيئية المزريّة التي يخضع لها السجناء.

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