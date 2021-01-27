الرئيس عون: لن نألو جهداً حتى يصل اللقاح الى أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين في اقرب وقت

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علّق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اطلاق خطة الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا العالمي، داعياً اللبنانيين الى استمرار التقيد بالضوابط الصحية المطلوبة، ومؤكداً بذل كل الجهود ليصل اللقاح الى اكبر شريحة من اللبنانيين.

وكتب الرئيس عون على صفحته الخاصة على موقع "تويتر":

"مع اطلاق خطة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا ، لن نألو جهداً حتى يصل اللقاح الى اكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين في اقرب وقت، من اجل توفير وسائل الحماية الفعالة ضد هذا الوباء العالمي، وذلك مع وجوب استمرار التقيد بالضوابط الصحية المطلوبة."