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محاضر ضبط بحق عدد من تجار اللحوم والخضار المخالفين

27
JANUARY
2021
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، انه بناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود الى مصالح بلدية بيروت المعنية لاسيما مصلحتي الصحة العامة والمسالخ ضرورة القيام بجولات ميدانية فجائية على عدد من الاسواق والمحال التجارية في مدينة بيروت للتأكد من سلامة الغذاء والتقيد بقرار التعئبة العامة، قام مراقبو مصلحتي المسالخ والصحة العامة في بلدية بيروت بمؤازرة فوج حرس مدينة بيروت بجولات فجائية صباح اليوم على سوق صبرا الشعبي للتأكد من نوعية وجودة اللحوم ومصادرها وطرق تخزينها وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، حيث يعمد بعض التجار على تذويب اللحوم المثلجة ونزع غلاف التعريف عنها داخل غرف غير مرئية للزبائن والقيام ببيعها على أنها لحوم طازجة ، وقد تم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين واعطاءهم الارشادات الصحية اللازمة في كيفية المحافظة على سلامة وجودة المواد .

كما كانت جولة ميدانية على سوق الخضار الشعبي في منطقة حي اللجا، للتأكد من تقيد التجار والمحال بقرار التعبئة العامة ولناحية منع التجمعات والاكتظاظ وحصر العمل عبر خدمة التوصيل ( الديليفري ) للمحال المستثناة من قرار الاقفال .

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