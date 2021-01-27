البزري: هدفنا تلقيح 5 ملايين ونصف مليون شخص والوصول الى مناعة تحمي المجتمع ككلّ

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أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا، عبد الرحمن البزري، أن "الاولوية هي لحماية القطاع الصحي بالاضافة الى المسنين وفئة الامراض المزمنة"، مشيرا الى "اننا نشجّع التسجيل القطاعي ويحقّ أيضا للافراد التسجيل على المنصّة".

وخلال مؤتمر صحافي للإعلان عن خطة اللقاح في لبنان، أكد البزري على "اهمية المنصة انها تسمح للمواطن بان يتسجّل والتسجيل يمكن ان يكون فرديا او قطاعيا ومنه سنسير على اساس علميّ وسنذكر بالجرعة الاولى والثانية وكيف يبلغ في حال ظهور اي اعراض جانبية".

وشدد البزري على أن "هدفنا تلقيح 5 ملايين ونصف مليون شخص والوصول الى مناعة تحمي المجتمع ككلّ".