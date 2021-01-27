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رياح وأمطار غزيرة وثلوج .. إليكم تفاصيل طقس لبنان

27
JANUARY
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض في درجات الحرارة، وتهطل أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا ليلامس 1200 متر ومافوق.
وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى مساء اليوم الاربعاء، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يحمل معه أمطارا غزيرة وثلوجا ورياح شديدة أحيانا بدءا من ليل الاربعاء/صباح الخميس ويستمر حتى نهاية الاسبوع.

 

- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح جنوبية شرقية صباحا تكون ناشطة جنوب البلاد، تبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض تدريجيا بدءا من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي حيث تنشط الرياح أحيانا لتقارب ال 65 كم/س إجمالا وتشتد أحيانا خصوصا شمال البلاد لتقارب ال 75 كم/س. تبدأ الأمطار بالتساقط بدءا من المساء وتشتد غزارتها ليلا وتكون مترافقة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، ويتدنى مستوى الانقشاع بسبب الامطار والضباب.

 

الخميس: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة، وتهطل أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر و يتدنى مستوى تساقطها ليلا ليلامس 1200 متر ومافوق.

 

الجمعة: غائم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة، تهطل الامطار وتشتد غزارتها من حين لآخر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، مع تساقط حبات البرد أحيانا، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما دون في المناطق الداخلية.

 

السبت: غائم جزئيا الى غائم، من دون تعديل في درجات الحرارة وتهطل الامطار وتتساقط الثلوج بشكل متفرق أحيانا على ارتفاع 1300 متر وما فوق، مع انفراجات واسعة نهارا. ومن المتوقع أن تشتد الرياح ليلا لتقارب ال80 كم/س خصوصا شمال البلاد وجنوبها، وتعود الأمطار لتهطل بغزارة خصوصا فجر يوم الأحد مع تساقط الثلوج لتلامس ال 1200 متر وما دون في المناطق الداخلية.

 

- الحرارة على الساحل من 8 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 12 درجة، في الداخل من 3 الى 15 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية شرقية ناشطة جنوب البلاد صباحا، تتحول بدءا من بعد الظهرالى جنوبية غربية ناشطة اجمالا، ومن المتوقع أن تشتد ليلا لتصل الى 65 كم/س إجمالا و75 كم/س شمال البلاد.
- الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 80%.
- حال البحر:مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,39
- ساعة غروب الشمس: 17,2

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