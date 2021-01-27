إسرائيل تهدد

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الجمهورية : قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إنّ حالة الردع التي تمتلكها إسرائيل في مواجهة كل الدول التي تواجهها قد ازدادت، محذًّرا بايدن من العودة للاتفاق النووي مع إيران، وفق ما نقل متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمس.

وشدد على «أنّ إسرائيل تتمتع بحرية عمل واسعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط». وقال: «إسرائيل مهددة بصواريخ من لبنان وسوريا وغزة وإيران»، واستطرد: «في الحرب المقبلة ستسقط آلاف الصواريخ علينا، لكننا سنرد بشكل واسع». وقال: «إننا سنحذّر اللبنانيين وسكان غزة وندعوهم الى ترك منازلهم في حال اندلاع الحرب»، مضيفاً انّ «ذروة العام ستكون في مناورات تُحاكي حرباً شاملة تستمر شهراً».

وأوضح «أنّ عددا كبيرا من منازل جنوب لبنان يحتوي ذخائر وصواريخ»، كاشفاً عن أن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 500 هدف في سوريا العام الماضي. وأردف أنه «لا نية لإيران بوقف التموضع العسكري في سوريا».