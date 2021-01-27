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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 كانون الثاني 2021

27
JANUARY
2021
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 اللواء: «إقفال التسوية» ومجابهة الفقراء يهدّدان بانفجار واسع!

تردّد «عوني» بالاتصال بالحريري ومحاولة لإحراج دياب.. وعداد الوفيات يسابق منصة اللقاحات

 

 

 


نداء الوطن : تضامن لبناني مع الرياض ضد "الرسائل" الصاروخية الإيرانية
موفد ماكرون لن يتأخّر... والعهد رهن "إشارة" بايدن!

 

 

 


الأخبار : موازنة 2021: الانهيار لم يحصل!

حسابات المصارف مشمولة بالتدقيق الجنائي

 

 

 

 

البناء: قطع طرقات ومواجهات مع الجيش أبرزها شمالاً… وأسئلة عن اللون السياسيّ
إبراهيم يبدأ زيارات مكوكيّة بمواكبة بري لإحداث خرق بين بعبدا وبيت الوسط / قاسم مودّعاً كوبيتش: متمسّكون بمقاومتنا... وللإسراع بتشكيل الحكومة

 

 

 

 

الجمهورية : الحكومة على نار الإطارات المشتعلة

الشارع يستعيد حماوته

 

 

 

 

النهار: سباق مخيف بين وفيات كورونا وعصيان الشارع

 

 

 

 

الديار: رقعة الاحتجاجات الشعبية تتسع وعنف في طرابلس... هل تتجدد انتفاضة 17 تشرين؟
تعويل على حركة فرنسية لحلحلة التصلب اللبناني حكوميا
شيا في بعبدا وعين التينة... هل تستأنف مفاوضات الترسيم قريبا؟

 

 

 


the daily star: Eyes on France in bid to break Cabinet impasse

 

 

 

 

l'orient le jour: « J’en suis à un point où je peux tuer pour nourrir ma famille »

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