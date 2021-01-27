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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 27 كانون الثاني 2021

27
JANUARY
2021
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تقول مصادر مالية إن ملف حاكم مصرف لبنان فُتح ولن يُغلَق وإن الحماية السياسية داخليّة كانت أم خارجية معيارها منع فتح الملف، أما وقد فُتِح فلم تعُد بيد السياسة القدرة على إغلاقه، لأن ما قاله الحاكم نفسه يكفي لبقاء الملف مفتوحاً طالما أن هناك تحويلات ولحسابات تتداخل بين وضعه الرسميّ ومصالحه الخاصة، وفي ظرف مالي سيئ للدولة.

 

 

كواليس

قال دبلوماسي فرنسي إن شهر آذار سيكون فاصلاً في الانتقال نحو العودة إلى الاتفاق النوويّ، حيث تدخل إيران مرحلة التخصيب المرتفع ويستحقّ اجتماع لجنة المشاركين في الاتفاق التي يمكن أن يبدأ الأميركيون بالعودة للمشاركة باجتماعاتها ترجمة لانضوائهم تحت الاتفاق.

 

 

 



اللواء : اسرار

همس
تبلغت جهات لبنانية أن تفاهماً حصل بين واشنطن وباريس على أن تتولى الأخيرة المفاوضة مع طهران حول الملف النووي الإيراني.


لغز
ما تزال استقالة مدير عام وزارة حسّاسة دون بت، ولم يعرف مصيرها... ولا حتى البدائل!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تبين أنّ العقد الموقع بين إدارة واستثمار مرفأ بيروت والشركة التي تولت تفريغ الباخرة "روسوس" يحدد كمية نيترات الأمونيوم بـ 1200 طن ما أثار تساؤلات حول الجهة التي استفادت من تفريغ أكثر من 1500 طن من أصل كمية مقدرة بـ2700 طن تم إفراغها في مرفأ بيروت.

 

رغم مخالطته لأحد العاملين المصابين بكورونا، واظب محافظ النبطية بالتكليف على الحضور إلى مكتبه ومخالطة الموظفين والأمنيين من دون إجراء فحص pcr إلى أن ظهرت عليه العوارض وثبتت إصابته ما استدعى حجر كل مخالطيه في مبنى المحافظة وبعض رؤساء البلديات.

 

أبدت مؤسسات تربوية تتكل على مساعدات الدولة خشيتها من أن تلاقي مصير المستشفيات الخاصة نفسه وأن تذهب الأموال التي كانت ترصد لها الى مؤسسات تربوية تدور في فلك جهات نافذة.

 

 

 

الجمهورية : أسرار

وقف دعم الصرّافين

يجري البحث جدّياً في الكواليس لوقف دعم الصرّافين وعدم إمدادهم بالدولار المدعوم على سعر 3900 ليرة لبنانية خاصة بعد علامات استفهام كبيرة حول من استفاد منها ولماذا كل هذا التأخير في وقف هدر اموال المودعين.

 

هم سبب الأزمة

يقول سياسي عريق إنّ المسؤولين هم سبب الأزمة لأنهم لا يتمتعون بأهلية تخوّلهم معالجة الأمور المصيرية في البلاد.

 

كيف عرفوا بمحتوياته؟

توقفت سفيرة إحدى الدول الغربية في بيروت أمام ما نشر حول ملف حسّاس لم تطلع هي عليه وسألت كيف عرفوا بمحتوياته؟

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