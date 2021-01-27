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تضامن بين بيت الوسط ومعراب وكليمنصو مع السعودية

27
JANUARY
2021
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نداء الوطن : استرعت الانتباه خلال الساعات الأخيرة جبهة تضامن لبنانية، متقاطعة بين بيت الوسط ومعراب وكليمنصو، مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الصاروخية على الرياض. وإذ دان رئيس الحكومة المكلف هذه الاعتداءات بوصفها "رسائل إيرانية"، معرباً عن تضامنه مع "السعودية وقيادتها في مواجهة التحديات والمخاطر"، شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على أنّ "استهداف الرياض بصواريخ موجهة لا يمكن وضعه في إطار الحرب الدائرة في اليمن، إنما هو استهداف عن سابق تصوّر وتصميم لإحدى أكبر العواصم العربية، انطلاقاً من الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية على مستوى المنطقة"، مؤكداً أنّ "الهجمات من هذا النوع لن تؤدي سوى إلى مزيد من التضامن العربي والتصميم العربي على مواجهة ما تتعرض له المنطقة من اليمن إلى لبنان".

وكذلك، شجب "الحزب التقدمي الإشتراكي" الاستهداف الذي يطال "أمن الشعب السعودي وما تمثّله السعودية في موقعها ودورها، ويؤدي إلى مزيد من الزعزعة في أوضاع المنطقة برمّتها"، مجدداً تضامنه مع المملكة "في مواجهة كل محاولات التعرض لاستقرارها"، ومذكّراً بأنها "لطالما وقفت ولا تزال إلى جانب لبنان واللبنانيين في أحلك الظروف".

نداء الوطن
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