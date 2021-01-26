الجيش يطارد المحتجين في اسواق طرابلس الداخلية

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افادت "الوكالة الوطنية للأعلام" في طرابلس إن الجيش اللبناني لا يزال يطارد المخلين بالامن في عمق الأسواق الداخلية، وتشهد ساحتا الكورة والنجمة مواجهات عنيفة بين الجيش وعدد من الشبان الذين يعمدون الى إلقاء قنابل المولوتوف والحجارة، وإطلاق المفرقعات النارية باتجاه القوى الامنية التي قامت بدورها بالقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم واجبارهم على التراجع إلى عمق الأسواق الداخلية، وأسفرت المواجهات الى سقوط اكثر من ثلاثين جريحا من كلا الطرفين، عملت عناصر الصليب اللحمر على نقل اكثر من ست حالات الى مستشفيات المدينة، فيما تمت معالجة العدد الآخر ميدانيا.