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لجنة الاقتصاد والتجارة اجتمعت إلكترونيا واستمعت لشرح وزير الصناعة حول الوضع الصناعي وضرورة الملاءمة بين الصحة والإنتاج

26
JANUARY
2021
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قبل ظهر اليوم عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعاً بتقنية Zoom برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور المقرر النائب الدكتور علي بزي وحضور النواب الأعضاء، علي درويش، ألكسندر ماتوسيان، شوقي الدكاش، ميشال ضاهر، إدي أبي اللمع، روجيه عازار ومحمد سليمان.


وكان الاجتماع مخصصاً للقاء وزير الصناعة الدكتور عصام حب الله.
بعد ترحيب البستاني بمعالي وزير الصناعة شرح معاليه الوضع الصناعي وضرورة الملاءمة بين الصحة والإنتاج، بحيث تستمر عجلة الإنتاج دون الضرر في الوضع الصحي.


وبعد أن نوه البستاني بدور الحكومة لا سيما في الوضع الصحي والمبادرات التي اتخذتها وزارة الصحة بالنسبة لتأمين المستلزمات الضرورية من أوكسيجين وغيرها لمن هم بحاجة والعمل الجاري لتأمين اللقاحات بمواعيدها.
خرج أعضاء اللجنة بتوصيات إلى الحكومة وفيها التشديد على أهمية القطاعات الانتاجية لا سيما الصناعية منها.

اعتبار الصحة أولية والتسشدد في الإجراءات الوقائية التي تحد من انتشار جائحة كورونا.

ضرورة وقف التجمعات وحتى المنزلية منها.

ضرورة الإسراع في إنجاز اللوائح لدعم العائلات المحتاجة والأكثر فقراً.
فتح السوبرماركت والأفران بشكل متواصل، مع الإذن المسبق للعاملين والمتسوقين على حد سواء مع تطبيق إجراءات الوقاية وضرورة مراعاة عدم الاكتظاظ.

 

في الختام شكر البستاني حضور معالي وزير الصناعة الدكتور عصام حب الله كذلك شكر أعضاء اللجنة والسادة النواب المشاركين في الاجتماع.
وفي إطار الاجتماعات المفتوحة دعا رئيس اللجنة النائب الدكتور فريد البستاني لاجتماع يعقد عند الحادية عشرة 11 من قبل ظهر غد بتقنية Zoom بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة.

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