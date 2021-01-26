مخزومي التقى السفير الروسي وتشديد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين

A + A -

استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في بيت البحر، بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، السفير الروسي الجديد في لبنان ألكسندر روداكوف. وبحث معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

إثر اللقاء، شدد مخزومي على أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية - الروسية، لافتاً إلى أن البلد بحاجة إلى كل دعم دولي، فلبنان الذي يعاني على مختلف الصعد يحتاج إلى مؤازرة من الدول الكبرى المؤثرة في المنطقة للوصول إلى بر الأمان. وجدد التأكيد على وجوب تشكيل حكومة من مستقلين فعلياً بأسرع وقت ممكن.

وتطرق الحديث إلى المساعي المبذولة في مكافحة جائحة كورونا والتطورات الحاصلة على هذا الصعيد لجهة ملف اللقاحات. ووضع مخزومي السفير في صورة المبادرة التي قامت بها مؤسسة مخزومي لاستيراد لقاح كورونا على نفقتها الخاصة، بهدف إجراء عمليات تلقيح للفئات الأكثر حاجة بالتنسيق مع وزارة الصحة. وشدد على ضرورة التعاون للقضاء على هذه الجائحة التي تشكل خطراً على الإنسانية جمعاء.