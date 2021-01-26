منخفض جوّي جديد بإنتظار لبنان .. إليكم التفاصيل

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يستمر الاستقرار الجوي التام لغاية منتصف ليل غد مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة. من جهة اخرى، يتجه منخفض جوي من فوق غرب تركيا ليضرب لبنان فجر الخميس مع امطار غزيرة احيانا، تدني بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال.

تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء:



١- الحرارة ساحلاً بين ٩ و ١٨ درجة، بقاعا بين -٢و ١٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٤ و ١٢ درجة

٢- الجو غائم جزئيا بسحب عالية

٣- الرياح شمالية ضعيفة ٢٥ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٢٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

- تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الاربعاء: طقس مستقر غائم اجمالا بسحب متوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٠ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ١ و ١٢ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و ١٢ درجات يتحول الطقس غير مستقر وممطر قرابة منتصف الليل.

الخميس: طقس غير مستقر غائم وممطر مع عواصف رعدية ورياح جنوبية غربية نشطة ٣٠ - ٦٠كم/س فيما تتساقط الثلوج على ١٣٠٠م وتنخفض الحرارة بشكل كبير وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ٩ و ١٥ درجة، بقاعاً بين ١ و ٨ درجات وعلى ال ١٠٠٠م بين ٤ و ٨ درجات.