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عامل Delivery مسلّح ... وهذا ما حصل!

26
JANUARY
2021
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:


بتاريخ 19-1-2021 وأثناء قيام عناصر من فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي بحاجز ظرفي، اشتبهوا بشخص على متن دراجة آلية يحمل حقيبة مخصّصة لخدمة توصيل الطلبات "Delivery"، ولم يمتثل لأوامرهم بالتوقّف، فحاول الفرار، إلّا أنّ العناصر قاموا بملاحقته وتمكّنوا من توقيفه، ويدعى:


ع. ف. (مواليد عام 1991، لبناني)
ضُبط بحوزته مسدس حربي مع ممشط بداخله /14/ طلقة صالحة للاستعمال، مبلغ مالي عبارة عن /3,806,000/ ل.ل. و/450/ دولاراً أميركياً. وبتفتيش الدراجة عُثر على /3/ بطاقات مصرفية و/3/ مفاتيح لأقفال دراجات آلية.


بالتحقيق معه، اعترف بقيامه -بالاشتراك مع آخرين- بالعديد من عمليات النشل وسرقة دراجات آلية أجهزة خلوية وبطاريات من مناطق: بدارو، انطلياس، سن الفيل، بعبدا، التيرو، حي السلّم، برج البراجنه، الطيّونة، الشويفات، فرن الشباك، الغبيري، الشفروليه، الدورة والحازمية ...


كما اعترف بإقدامه على إطلاق النار من مسدس حربي في الهواء ليلة رأس السنة في محلة حي السلم.


وقد تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرم سرقة، وهوية مغايرة.


كذلك ضُبط في داخل منزله، الكائن في محلة حي السلم-الضاحية الجنوبية، كمية من حشيشة الكيف و/19/ طلقة صالحة للاستعمال، ومحفظة تحتوي أوراق ثبوتية عائدة لإحدى السّيدات، سُلِّمَت إليها.


أودع الموقوف القضاء المختص بناءً على إشارته، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

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