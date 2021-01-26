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‎رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يلتقي هيئات كولكو كندا عبر تطبيق Zoom.‎

26
JANUARY
2021
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‎أقامت لجنة الإعلام في كولكو كندا لقاء الكترونياً مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر تطبيق zoom .


‎شارك في اللقاء كل من النائب أسعد درغام ومنسق عام قطاع الانتشار ايلي حنا ومنسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار جومانا سليلاتي وجميع منسقيات كولكو كندا ولجانها .


‎افتتح اللقاء بكلمة لمسؤولة الاعلام ساندي عبدالاحد ، بعدها القى منسق عام كولكو كندا فواز بادور كلمة ترحيبية بالرئيس جبران باسيل والضيوف الكرام .


‎كما شكر بدوره النائب باسيل هيئة كولكو على استضافته و على الكلمات الصادقة و الدقيقة التوصيف خلال ترحيبهم به و حثهم على ان يكونوا صوت الحقيقة التي ستنتصر في النهاية، كما دعاهم لزيارة بيت المغترب الذي شيد خصيصاً لهم في لبنان و شكر مساعدتهم في تحويل حوالي ٥٠٠٠٠٠ الف متر مربع الى أرض زراعية في البقاع من خلال التبرعات المادية التي ساهموا بها و اسهب قائلاً نحن التيار الوطني الحر ندفع ثمن معركة الفساد و ثمن وقوفنا ضد التوطين و استعادة اموال المودعين . المعركة طويلة مع المنظومة الفاسدة ونحنا أقوياء بناسنا في لبنان والانتشار ، بإيمانكم فينا وبعملنا لمصلحة وطننا لبنان وما في شي بخوفنا ، نحنا أصحاب حق وسننتصر .

 

‎في الختام شكرت هيئة كولكو كندا في التيار الوطني الحر الرئيس باسيل على هذا اللقاء الشيق و الصادق والغني برجل يحمل وطنه في قلبه ووجدانه ويجابه العالم وحيدا و تياره لأجل الحفاظ على وطن وشعب عظيمين على أمل اللقاء في لبنان .

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