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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021

26
JANUARY
2021
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 الأخبار : فريق بايدن: قراءة في كتاب ترامب

عون ومعركة سلامة: حان موعد التغيير

ما هي مسؤولية ضباط الجيش واستخباراته في انفجار مرفأ بيروت؟

 

 

الديار : «سلالة» كورونا الجديدة تنذر «بكارثة»: عداد الموت مخيف و«الاقفال» يترنح؟
الحريري يريد ضمانات «باريسية»وعون يسعى لاقناع ماكرون بعدم اهليته
«مسعى» حزب الله لم ينجح والرئيس المكلف يتجه لموقف حاسم في 14 شباط

 

 

 

نداء الوطن : الشارع يتحرّك والإقفال "يتخلخل"
عون للراعي: ما بدّي سعد

 

 

 

اللواء : بعبدا للإنقلاب على التكليف.. والأليزيه يدرس خطوات لتعويم المبادرة
محاولة أمنية لفرض الاقفال بالقوة في طرابلس.. وخطر الوفيات يتصاعد مع متغيرات الجائحة

 

 

 

البناء : ماكنزي يتحدّث عن فرص جيّدة مع إيران… واليمن يخرج إلى الساحات
باريس ستشغل محرّكاتها بضوء أخضر أميركيّ... وملف سلامة فرصة / الإقفال يواجه احتجاجات شماليّة... والتراجع بعدد الإصابات يتواصل

 

 



النهار : ألكسندرا كانت ستبلغ عامها الرابع اليوم

 

 

 

الجمهورية : التأليف ينتظر "الإلزام الفرنسي"

 

 

 

 

l'orient le jour: Lancement aujourd’hui de la plateforme électronique d’inscriptions au vaccin

 

 

 

 

the daily star: Lebanon's first 50,000 vaccine doses to arrive Feb. 8

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