عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021

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الأخبار : فريق بايدن: قراءة في كتاب ترامب

عون ومعركة سلامة: حان موعد التغيير



ما هي مسؤولية ضباط الجيش واستخباراته في انفجار مرفأ بيروت؟





الديار : «سلالة» كورونا الجديدة تنذر «بكارثة»: عداد الموت مخيف و«الاقفال» يترنح؟

الحريري يريد ضمانات «باريسية»وعون يسعى لاقناع ماكرون بعدم اهليته

«مسعى» حزب الله لم ينجح والرئيس المكلف يتجه لموقف حاسم في 14 شباط

نداء الوطن : الشارع يتحرّك والإقفال "يتخلخل"

عون للراعي: ما بدّي سعد

اللواء : بعبدا للإنقلاب على التكليف.. والأليزيه يدرس خطوات لتعويم المبادرة

محاولة أمنية لفرض الاقفال بالقوة في طرابلس.. وخطر الوفيات يتصاعد مع متغيرات الجائحة

البناء : ماكنزي يتحدّث عن فرص جيّدة مع إيران… واليمن يخرج إلى الساحات

باريس ستشغل محرّكاتها بضوء أخضر أميركيّ... وملف سلامة فرصة / الإقفال يواجه احتجاجات شماليّة... والتراجع بعدد الإصابات يتواصل





النهار : ألكسندرا كانت ستبلغ عامها الرابع اليوم

الجمهورية : التأليف ينتظر "الإلزام الفرنسي"

l'orient le jour: Lancement aujourd’hui de la plateforme électronique d’inscriptions au vaccin

the daily star: Lebanon's first 50,000 vaccine doses to arrive Feb. 8