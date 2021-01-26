أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر صحيّة أن يعاني لبنان كما تعاني الدول الأوروبية من عدم التزام شركة فايزر للقاحات بمواعيد التسليم لكميات كافية خلال هذا العام، ودعت الى تفعيل الاتصالات بالدول المصدرة للقاحات خصوصاً اللقاح الروسي واللقاح الصيني، بخاصة أن الأسعار وظروف التخزين تجعلهما أفضل للبنان.

كواليس

كشفت مصادر أمميّة عن فرص حقيقيّة للتقدم بمسار سياسي لوقف الحرب على اليمن بعد استعداد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لرفع تصنيف حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب ودعوتها للسعودية لوقف الحرب. وقالت المصادر إن دوراً للكويت وعُمان سيعود للواجهة في هذا المجال.



نداء الوطن : خفايا

أثيرت في اليومين الأخيرين أنباء عن شراء موظف فئة أولى أراضي واسعة في كوبا.

تخشى أوساط صحية من سعي وزارة الصحة إلى إخفاء المعطيات المتعلقة بالترصد الوبائي على غرار الوضع في سوريا والعراق، بسبب جملة تدابير إدارية يقوم بها الوزير لمنع المستشفيات من إصدار تصاريح أو تقارير تتعلق بالحالة الوبائية.

تشهد مخيمات النازحين في بعض المناطق حركة انتقال عائلات منها إلى مناطق أخرى خارج الآلية المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي تعتبره أوساط معنية "تهديداً لآليات الإحصاء المعتمدة تمهيداً لعودة النازحين".



اللواء : أسرار

همس

من المستبعد أن تتمكن الحملة الراهنة، بوجه مسؤول نقدي، من أن تؤتي نتائج قوية، على خلفية البديل، ومن يملأ الفراغ.



غمز

سأل موظف دولي رفيع مرجعاً عن حقيقة التأخير الحكومي، فلم يحصل علی إجابة شافية!



لغز

تشكّل اصابات الكورونا صدمة للأطباء والخبراء الصحيين، لأسباب تتعلق بالمفاجآت الحاصلة، والإصابات غير المتوقعة.

الجمهورية: أسرار

مسؤول سيكشف "البير وغطاه"

نُقل عن أحد كبار المسؤولين أنه قد يبادر في لحظة معينة الى أن «يبق البحصة» ويكشف «البير وغطاه» عن كل ما يتصل بقضية خلافية وتعقيداتها.

إرتفاع السعر من جديد

يتردّد في الأروقة السياسية أن سلعة حيوية أساسية إرتفع سعرها من فترة قصيرة معرّضة للإرتفاع من جديد.

لا سفير جديد لهذه الدولة

لا تنوي دولة صديقة للبنان تعيين سفير جديد لها في بيروت بسبب عدم تأليف حكومة من جهة وتعبيراً عن إستيائها من سياسات الطبقة الحاكمة في لبنان.