"لبنانيو الأصل"... الرئيس عون يكرم مدير موديرنا للقاحات كورونا وعلماء من الشركة!

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كتب سفير لبنان في الولايات المتحدة غابي عيسى عبر حسابه الخاص على فيسبوك قائلاً:
"تُطوّر شركة Moderna معززًا للقاحها الحالي للحماية من السلالة المتغيّرة الجديدة من فيروس كورونا كوفيد-١٩.
بإسم الجمهورية اللبنانية وفخامة الرئيس ميشال عون، سأقلّد الأسبوع المقبل في السفارة سبعة من مديري وعلماء شركة موديرنا من أصل لبناني بوسام الاستحقاق الوطني:
• نوبار آفيان (بيروت) مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها
• مرسيلو دمياني (المينا طرابلس)
• سعيد فرنسيس (المية ومية صيدا)
• شربل هبر (بسرين عاليه)
• فرانسوا نادر (العبادية المتن)
• مونيك يواكيم الترك (بيروت)
• جو سركيس (حراجل كسروان)"