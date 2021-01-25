"لبنانيو الأصل"... الرئيس عون يكرم مدير موديرنا للقاحات كورونا وعلماء من الشركة!

كتب سفير لبنان في الولايات المتحدة غابي عيسى عبر حسابه الخاص على فيسبوك قائلاً:

"تُطوّر شركة Moderna معززًا للقاحها الحالي للحماية من السلالة المتغيّرة الجديدة من فيروس كورونا كوفيد-١٩.

بإسم الجمهورية اللبنانية وفخامة الرئيس ميشال عون، سأقلّد الأسبوع المقبل في السفارة سبعة من مديري وعلماء شركة موديرنا من أصل لبناني بوسام الاستحقاق الوطني: