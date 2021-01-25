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صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:



بناء على الاجتماع الذي عقد اليوم بين وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ونقيبي الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ ،في شأنح ملة التطعيم الخاصة بالاعلاميين والصحافيين،ضد وباء كورونا،

تطلب نقابة المحررين الى الصحافيين الذين يرغبون بتلقي اللقاحات ضد فايروس كورونا، تزويدها بالمعلومات الآتية:

الأسم:

الصفة: محرر-مراسل- مصور

العمر:



وذلك عبر البريد الالكتروني للنقابة أو الواتس أب على العناوين الآتية في مهلة أقصاها يوم الخميس في 28 كانون الثاني 2021:

info@orlb.org.lb

03341083

70944406

03590927

03528604