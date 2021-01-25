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ما علاقة جميل السيّد بمحاكمة رياض سلامة في سويسرا؟!

25
JANUARY
2021
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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب جميل السيد بيان، حول "طلب المثول كشاهد أمام القضاء في قضية رياض سلامة".


وجاء في البيان التالي:

"تقدم النائب اللواء جميل السيد، بصفته الشخصية كمواطن لبناني وبصفته النيابية كممثل عن الشعب اللبناني، بطلب رسمي إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عبر وزارة العدل اليوم، لإدراجه بصفة شاهد طوعي أمام القضاء السويسري حصرة، للإدلاء بالمعلومات التي يملكها أو التي قد يسأل عنها في التحقيق الذي تجريه السلطات السويسرية حول تحويلات مالية من حاكم مصرف لبنان وأخرين، ولا سيما حول القوانين والتعاميم والوقائع المتعلقة بعمل مصرف لبنان وبالتعاميم الصادرة عنه بما فيها تصريحات الحاكم العلنية التي كان يدعو فيها اللبنانيين ويطمئنهم تكرارة لإيداع دولاراتهم في لبنان في الوقت الذي كان يخرج أمواله منه، وبما يعتبر بمثابة سوء إستغلال للوظيفة العامة ومخالفة لقوانين الفساد والإثراء غير المشروع، وقد طلب اللواء السيد من القاضي عويدات ضم نسخة عن طلبه كمستند رسمي إلى المراسلة التي سيحيلها عويدات لاحقا إلى السلطات السويسرية جوابا على طلب المساعدة القضائية الذي كان تلقاه منذ أسبوعين للتحقيق بهذا الموضوع".

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